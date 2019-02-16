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Altınordu'dan Kocaoğlu'na davet

İZMİR, () Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve kulüp yöneticileri, ziyaret ettikleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu  5 Nisan'da başlayacak Uluslararası U12 İzmir Cup'a "Şeref Konuğu" olarak davet etti. Turnuvanın...

Altınordu'dan Kocaoğlu'na davet

İZMİR, ()

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve kulüp yöneticileri, ziyaret ettikleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu  5 Nisan'da başlayacak Uluslararası U12 İzmir Cup'a "Şeref Konuğu" olarak davet etti.
Turnuvanın Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Avrupa'nın en önemli organizasyonlarından biri haline geldiğini ifade eden Başkan Özkan, "Sadece turnuvaya değil, altyapı tesislerimize de büyük destekleri olan Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nu bundan sonra da hep aramızda görmek istiyoruz" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Altınordu'nun Türk sporunun kurtuluşu olacak bir modeli uyguladığını belirterek, "Doğru işlere, doğru projelere her zaman destek olmaya çalıştık. Altınordu'ya verdiğimiz desteklerin fazlasıyla geri döndüğünü görmekten son derece mutluyuz. Seyit Mehmet Özkan ve ekibi 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' felsefesini başarıyla uyguluyor ve Türkiye'ye örnek oluyor" dedi. Özkan, Kocaoğlu'nu 1 Ekim'de Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılacak fide ekimine de davet etti.

(FOTOĞRAFLI)

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