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Altınordu'dan Hasan Doğan'a vefa

İZMİR, () Altınordu, Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yer alan U17 ve U18 takımlarına ait binaya, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) merhum başkanı Hasan Doğan'ın adını verdi.  2008 yılında hayata gözlerini yuman ve görev...

Altınordu'dan Hasan Doğan'a vefa

İZMİR, ()

Altınordu, Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yer alan U17 ve U18 takımlarına ait binaya, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) merhum başkanı Hasan Doğan'ın adını verdi. 
2008 yılında hayata gözlerini yuman ve görev yaptığı kısa dönemde bile futbol altyapısıyla ilgili önemli projeleri hayata geçiren Doğan'ın ismini yaşatmak için düzenlenen törene, Doğan'ın oğlu Selim Doğan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da katıldı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, binanın kurdelesini Doğan ve Kardaş ile birlikte kesti. 
Babasının vefatının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen isminin halen unutulmamasından büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Selim Doğan, "Çok özel ve duygu dolu bir gün yaşıyorum. Eminim ki babamın ruhu burada ve şu anda o gerçekten çok mutlu. Doğan Ailesi olarak bizler de çok mutluyuz" dedi. 
Merhum Hasan Doğan'ın kendisi için her zaman ışık olduğunu belirten başkan Seyit Mehmet Özkan ise "Hayatımda her zaman çok özel bir yere sahip olan Hasan Doğan'ın ismini yaşatmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu. 
TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da Altınordu'ya teşekkür etti.

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