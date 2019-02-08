Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’li Kongre Üyesi: Okyanuslar üzerinden hızlı tren yapalım, uçakları bırakalım
ABD Kongre üyesinden dünyayı sallayacak...
Abdullah Gül: Popülizm en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyor
Popülizm en çok demokrasinin temel...
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...

Altınordu'dan Güvener'e vefa

İZMİR, () ALTINORDU, Türkiye Akademi Ligleri'nin kurucusu Ahmet Güvener'in ismini, Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptığı bir sahaya verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı Ahmet Güvener, açılışa...

Altınordu'dan Güvener'e vefa

İZMİR, ()

ALTINORDU, Türkiye Akademi Ligleri'nin kurucusu Ahmet Güvener'in ismini, Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptığı bir sahaya verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı Ahmet Güvener, açılışa ABD'den gelirken, törene eski hakemlerden Muzaffer Sarvan, Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen'in yanı sıra Prof.Dr. Acar Baltaş ile çok sayıda davetli katıldı. Altınordu U15 takımının açılış maçında ilk düdüğü Muzaffer Sarvan çaldı ve sonra düdüğünü Güvener'e teslim etti. Güvener açılışta yaptığı konuşmada Altınordu'dan övgüyle bahsetti.
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Güvener'in Gelişim Direktörlüğü yaptığı dönemde "Türkiye Futbolu Kucaklıyor" projesiyle Türk futbolunun en büyük kapsamlı gelişim hareketini başlattığını vurgulayarak, "Bugün oynadığımız akademi ligleri, sayın Güvener'in eseridir. Bu nedenle kendisini ismini bir sahamıza vererek hak ettiği bir teşekkürü sunuyoruz" diye konuştu. Güvener ise, "Türkiye'de gerçek anlamda 10 tane Altınordu olması gerekir. Burada yapılan şeyin adı mucizedir. Bunu sadece Türkiye için değil, Dünya için de söylüyorum. Altınordu'yu gönülden destekliyorum" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328