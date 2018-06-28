Altınordu'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan ve yöneticileri, 4 Haziran'da Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ülker Stadı'nda Ali Koç'un yanı sıra sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu ile bir araya gelen Altınordu, Fenerbahçe'nin yeni yönetimini resmi olarak ziyaret eden ilk kulüp oldu. Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ve İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez'in de yer aldığı toplantıda Özkan, Ali Koç'a iki kulübün flamalarının yer aldığı ve üzerinde, "Sonsuza kadar dostça" yazılı çerçeve ile özel tasarım vazo hediye etti. Seyit Mehmet Özkan, imza için stada gelen Phillip Cocu'yla da tanıştı. Ali Koç, Cocu'ya Altınordu'nun misyonunu anlatırken, Hollandalı teknik adam altyapının çok önemli bir değer olduğunu ve Altınordu'nun Türkiye'de çok önemli bir işe imza attığını söyledi.

Yaklaşık 2 sene önce Altınordu'nun tesislerini gezen Damien Comolli ise en kısa sürede kırmızı-lacivertlileri bir kez daha ziyaret edeceğini belirtti. Comolli, bu kez Altınordu organizasyonunu incelemek için Torbalı Tesisleri'ne geleceğini kurmaylara söyledi. Comolli gibi 2 sene önce Altınordu'nun misafiri olan Ali Koç, kırmızı-lacivertlileri aralarında görmekten büyük mutluluk yaşadığını vurguladı. Koç, "Göreve geldiğimiz günden itibaren kulübümüze yapılan ilk ziyaret oldu. Sevgili dostum ve örnek aldığım bir futbolcu fabrikası olan Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan bizi bugün ziyaret etti. Güzel bir güne denk geldi, çünkü teknik direktörümüz Phillip Cocu ve ailesiyle de tanıştırma imkanımız oldu. Güzel de bir karma oldu. Çünkü aynı zihniyettesiniz. İnşallah hem sizin katkılarınızla, hem de bizim gençliğe daha fazla katkıyı yapabilecek modeli oluştururuz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Koç, "Altınordu'yu ziyaret ettik, sahalarınızı gezdik. Sizin katkılarınızla ve yaptıklarınızı örnek alıp Türk futboluna çok daha büyük yatırımlarımız olur. Türkiye'nin demografik yapısına baktığımızda sporcu, futbolcu fabrikası olması gerekiyor. Türk futbolunun gitmesi gereken yol burası ve sizler de bu anlamda yol açtınız. Fenerbahçe camiası adına tebrik ederim" açıklamasını yaptı.

Başkan Seyit Mehmet Özkan da, "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi 3 büyük kulübün yapacağı reformlarla Türk futbolu daha ileriye gidecektir. Sayın Ali Koç'un Fenerbahçe gibi büyük bir camianın başına gelmiş olması bence Türk futbolu için bir dönüm noktasıdır. Ali Bey ile Türk futbolunun ileriye dönük büyük atılımlar yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Avrupa ve dünya futbolunda sürdürülebilir başarılar elde eden ve Türk gençlerine inanan, bu süreci sabırla, güzel yatırımlarla ve çocuklarımıza imkanlar sağlayarak, Türk futbolunda gerçek anlamda bize yarar getirecek yabancıların olduğu ligler izlettirme anlamında 3 büyük kulübümüzün katkıları olacaktır" diyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bu işe başlarken, 2 yıl önce bizi ziyaret eden iş ve spor adamı Ali Bey, manevi anlamda bize destek oldu. Ülkemizin önemli bir ailesinin ferdini kendi tesislerimizde görmekten ve onun vermiş olduğu manevi destekten dolayı mutluluk duymuştuk. Şimdi de Ali Bey'in mutluluğunu burada kendisiyle paylaşmak için ziyarete geldik. Ali Bey'in bize verdiği manevi destekten dolayı çok mutluyuz, çok onurluyuz" açıklamasını yaptı.

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