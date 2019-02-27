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Altınordu'dan felsefe kardeşliği

İZMİR, () -  Altınordu, evrensel fair-play doğrultusunda futbolun itibarını yükseltmeyi hedefleyen ve "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganını benimseyen kulüplerin yer aldığı dev bir, "Felsefe Kardeşliği" çatısı kurdu....

Altınordu'dan felsefe kardeşliği

İZMİR, () - 
Altınordu, evrensel fair-play doğrultusunda futbolun itibarını yükseltmeyi hedefleyen ve "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganını benimseyen kulüplerin yer aldığı dev bir, "Felsefe Kardeşliği" çatısı kurdu. Kulüplerin yapılarının incelenmesi ve seçimi için aylar önce bir komite oluşturan, eylül ayında başlattığı çalışmaları tamamlayan Altınordu, Türkiye genelinde şimdilik 71 kulübü, "Felsefe Kardeşliği" çatısı altında toplarken, bir manifesto da yazarak organizasyonun yapısını belirledi.
Toplam 200 kulübün bir araya gelmesinin planlandığı oluşumun ana sloganını, "Geleceğimiz çocuklarımız" olarak belirleyen Altınordu, çocuk sevgisi, saygı, ahlak, fair-play ve süreç odaklılığını ön plana çıkardığı manifestoda futbolun saygınlığına vurgu yaptı. Bu ilkeleri benimseyen kulüplerin önemli bölümü, hafta sonunda Altınordu'nun Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nda ilk kez bir araya gelecek. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'deki turnuvada Altınordu Futbol Okulları dahil 46 kulüpteki 99 takımdan toplam bin 133 sporcu tam bir şenlik yaşayacak.
İzmir'den Trabzon'a kadar çok geniş bir coğrafyadan gelecek çocuklar, iki gün boyunca fair-play ruhunun ön planda olacağı birbirinden güzel maçlar oynarken, tanışma, kaynaşma ve dostluklar kurma fırsatı yakalayacak. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fair-Play Kardeşliği'ni Altınordu misyonunun en önemli adımı olarak nitelendirerek, "Bu projenin asıl yükü antrenör kardeşlerimizin omuzlarında. Göğsünde Altınordu Felsefe Kardeşliği (AFEK) rozeti olan antrenör kardeşlerimiz bu sorumluluğu taşıyacak kararlılığı gösterirlerse futbol güzelleşir" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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