Altınordu'dan destek çağrısı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Boluspor maçını kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumak isteyen Altınordu'da CEO Barış Orhunbilge, taraftarlara ve İzmirli futbolseverlere destek çağrısında bulundu. Kadrolarında yabancı oyuncu bulundurmadan mücadele ettiklerini hatırlatan Barış Orhunbilge, "Bu toprakların çocuklarıyla neler yapılabileceğini herkese göstermek için yola çıktık. Süper Lig'in kapısına dayandık. Her zaman 2023'te Süper Lig'e çıkmak istediğimizi söylüyorduk ancak şu an hedefe çok yaklaştık. Önümüzde bu hedefe ulaşmamız için sadece 5 maç kaldı. İzmir'in önemli bir markasıyız ve bu takım herkesin desteğini hak ediyor" diye konuştu.

Süper Lig'e çıkmaları halinde de yine yabancı oyuncu oynatmayacaklarını belirten Orhunbilge, "Bu yolda herkesi yanımızda görmek isteriz. İzmirlilerin desteği bizim için çok önemli" yorumu yaptı.

TUNÇ SOYER'E TEŞEKKÜR

ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez'in de katıldığı ziyarette U12 İzmir Cup'a gösterdiği ilgi nedeniyle Soyer'e teşekkür eden Başkan Özkan, "Altınordu artık bir Türkiye projesi. Yaptığımız öz kaynak yatırımlarıyla Avrupa’da da tanınma oranımız yükseliyor. Yanımızda ve destekçimiz olduğunuzu görmek, bilmek bize moral veriyor. Büyükşehir Belediyemizin spor ile ilgili her türlü projesinde Altınordu olarak hep yanınızda olacağız" ifadesini kullandı.

Tunç Soyer de Altınordu'nun İzmir'in marka değerine çok önemli katkılar yaptığını belirterek, "Tesislerde çocukların gözündeki pırıltıyı gördüm, çok güzel işlerin, çok güzel organizasyonların altına imza atılıyor. 2020 U12 İzmir Cup'ı Dünya Kupası düzeyinde yapmak, İzmir'in kültürel tanıtımını da içine alacak bir konsepte oturtmak için bizler de her zaman destek olacağız. İzmir'e gelen yabancı konuklarımı oradaki felsefeyi görmeleri açısından Altınordu Futbol Akademisi'ni gezdirme gibi bir planım da var. Spor kültürü oluşturma, çocuklarımıza yapılan yatırımlar için attığınız adımlar bu kent için çok önemli bir yer tutuyor" dedi.

Özkan, Soyer'e, "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" yazan çerçeveli bir karikatür hediye etti.

(FOTOĞRAFLI)