Altınordu'dan Beşiktaş Başkanı Orman'a ziyaret

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı da ziyaret etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan, CEO Barış Orhunbilge ve İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez'in gerçekleştirdiği ziyarette Orman'a iki kulübün renk ve armalarının bulunduğu, üzerinde "Asalet ve Onurla" yazan özel bir çerçeve hediye edildi. Orman ise Özkan'a adının yazıldığı Beşiktaş forması takdim etti. Orman, daha sonra ise Altınordu heyetine Vodafone Park'ı, Beşiktaş Müzesi'ni, efsane başkan Süleyman Seba için yapılan yeni alanı gezdirdi.

MEHMET SEYİT ÖZKAN: "BİZ, HERKESİN İKİNCİ KULÜBÜ OLMA HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK"

Beşiktaş'ı çok başarılı bulduğunu belirten Özkan, "Yarışmacı kimliğini koruyup yurt dışına oyuncu göndermek, üst seviye liglerde kolay değil. Sayın Fikret Orman'ı tebrik ediyorum. Biz, herkesin ikinci kulübü olma hedefiyle yola çıktık. Beşiktaş bizim dost kulübümüzdür. Yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

Altınordu'nun örnek bir organizasyon olduğunu vurgulayan Fikret Orman ise, "Altınordu'nun çalışmalarını uzun süredir takdirle takip ediyoruz. Çağlar, Cengiz, Barış ve Berke gibi yıldızları armağan ettiler. Doğru kurguladıkları sistemi başarıyla sürdürüyorlar. Dostluğumuz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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