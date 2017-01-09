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Altınordu'dan Bahadır sürprizi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun Alman ekibi Hoffenheim'ın altyapısından orta saha oyuncusu Bahadır Özkan'la anlaştığı bildirildi. 2 Ocak'ta başlayıp dün sona eren Antalya kampında...

Altınordu'dan Bahadır sürprizi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- TÜRKİYE 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun Alman ekibi Hoffenheim'ın altyapısından orta saha oyuncusu Bahadır Özkan'la anlaştığı bildirildi.
2 Ocak'ta başlayıp dün sona eren Antalya kampında denenen Bahadır'ın transferini, başka kulüplerin devreye girmemesi için gizli tutan teknik heyet, gurbetçi futbolcu için yönetime olumlu rapor verdi. Balıkesirspor'la dün oynanan hazırlık maçında 65. dakikada Arif'in yerine oyuna giren Bahadır'in önümüzdeki günlerde imza atacağı kaydedildi.
21 yaşındaki Bahatdır'ı beğenen teknik adamlar, "Bahadır'ın en önemli özelliği iki ayağını da iyi kullanabilmesi. Bir anlamda bizim için geleceğe yatırım olacak" yorumunda bulundu.
Geçmişte Almanya U15 Milli Takımı ve Türkiye U16 Milli Takımı'nda görev alan genç futbolcunun serbest vuruşlarda da etkili olduğu kaydedildi. 10 numara pozisyonunda oynayan ancak sağ kanatta da görev alabilen Bahadır Özkan, İzmir ekibinin ara transferdeki ilk takviyesi olacak.

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