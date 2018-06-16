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Altınordu'dan ayrılan futbolcular büyük ilgi gördü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off'u averajla kaçıran Altınordu'nun yollarını ayırdığı futbolcular başka kulüpler tarafından büyük ilgi gördü. İzmir ekibinde sözleşmesi sona eren gurbetçi...

Altınordu'dan ayrılan futbolcular büyük ilgi gördü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off'u averajla kaçıran Altınordu'nun yollarını ayırdığı futbolcular başka kulüpler tarafından büyük ilgi gördü. İzmir ekibinde sözleşmesi sona eren gurbetçi sol kanat Erdoğan Yeşilyurt, bir üst lige yükselerek Süper Lig temsilcisi Sivasspor'la anlaştı. Altınordu'da kaptanlık görevini üstlenen ancak gençlerin önünü açmak için yuvadan ayrıldığını belirten orta saha oyuncusu Serkan Göksu, 1'inci Lig'de Play-Off oynayan Ümraniyespor'la el sıkıştı.
Kırmızı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren isimlerden sağ bek Uğur Arslan Kuru, yine aynı ligden Giresunspor'un yolunu tuttu. Teknik heyetin yola devam etmeme kararı aldığı ön libero Deniz Vural ise yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Denizlispor'la prensip anlaşmasına vardı. Yönetimin yeniden anlaşmak istediği forvet Mirkan'a da 1'inci Lig'den pek çok kulübün talip olduğu öğrenildi. Takımdan ayrılan oyuncular boşta kalma korkusu yaşamadan yeni kulüplerini şimdiden buldu.

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