İZMİR () - Spor Toto 1'inci Lig'deki İzmir derbisinde yarın saat 19.30'da Altay'ı ağırlayacak Altınordu, karşılaşmanın oynanacağı Bornova Stadı'nın maraton tribününü konuk taraftara açtı. Yapılacak planlama ile Passolig teknik ekipleri, statta ilk olarak Altınordu Çocuk Tribünü olarak kullanılan maraton tribündeki tüm futbol okulu öğrencileri ve Altınordu taraftarını kapalı tribüne alacak. İkinci adımda kale arkası tribününden bilet alan Altay taraftarı maraton tribününe aktarılacak. Bu işlemler nedeniyle bilet satışı yarın saat 13.00'e kadar durdurulacak. Böylelikle maçı izleyecek Altay taraftarı sayısı, 500'den stat kapasitesinin yüzde 10'u olan 1000'e yükselecek. Altınordu yönetimi, tüm maratonun tribünün Altay'a açıldığını ancak yürürlükteki yasa gereği stat kapasitesinin yüzde 10'undan fazla misafir takım seyircisine izin verilmediğini açıkladı.
Altınordu'dan Altay'a derbi jesti
İZMİR () - Spor Toto 1'inci Lig'deki İzmir derbisinde yarın saat 19.30'da Altay'ı ağırlayacak Altınordu, karşılaşmanın oynanacağı Bornova Stadı'nın maraton tribününü konuk taraftara açtı. Yapılacak planlama ile Passolig teknik ekipleri,...
26 Nisan 2019 Cuma 16:45
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