Altınordu'da zorunlu değişim

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda aldığı 1-0'lık Denizlispor mağlubiyetinin yaralarını pazar günü evinde Gazişehir Gaziantep'i yenerek sarmak isteyen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de zorunlu değişime gidecek.

İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Kerim'in yokluğunda sağ kanat Murat, sağ beke monte edilecek. Son haftalarda yedek soyunan Atakan ise Murat'ın önünde sağ kanatta görev alacak. Altınordu'da orta sahada da taşlar yerinden oynayacak. Gazişehir ile yapılan anlaşma gereği eski takımına karşı forma giyemeyecek Okan'ın yokluğunda orta sahada Alican ilk 11'de şans bulacak.

Denizlispor yenilgisiyle 14 haftalık namağlup serisi sona eren Altınordu, ilk 6 yarışındaki rakiplerinden Gazişehir Gaziantep'i mağlup ederek yeni bir seri başlatmayı hedefliyor. Ligde 35 puanı bulunan iki takımdan Gaziantep ekibi averajla 6'ncı sırayı kaparken, Altınordu rakibinin bir basamak altında yer alıyor. Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan müsabakadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan kırmızı-lacivertliler bu kez seyircisinin desteğiyle 3 puan hedefliyor. İzmir temsilcisi sahadan zaferle ayrılması halinde 1 hafta arasından sonra adını yeniden Play-Off hattına yazdırmış olacak.

OKAN OYNAMAYACAK

Altınordu'da devre arasında Gaziantep ekibinden transfer edilen Okan Derici'nin eski takımına karşı forma giymeyeceği öğrenildi. İki kulüp arasında yapılan sözlü anlaşmaya göre Okan'ın kadroda yer almayacağı belirtildi. Gaziantep yönetiminin transfer öncesi kırmızı-lacivertlilere, "Okan bize karşı oynamazsa lisansını verebiliriz" dediği, Altınordu'nun da yazılı olmasa da bu konuda söz verdiği kaydedildi.