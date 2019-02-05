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Altınordu'da Yusuf dalya diyecek

İZMİR, () -  SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda lider Denizlispor'u yenerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak ve namağlup serisini 15 haftaya çıkarmak isteyen Altınordu'da sol bek Yusuf Acer, kırmızı-lacivertli formayla...

Altınordu'da Yusuf dalya diyecek

İZMİR, () - 
SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda lider Denizlispor'u yenerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak ve namağlup serisini 15 haftaya çıkarmak isteyen Altınordu'da sol bek Yusuf Acer, kırmızı-lacivertli formayla 1. Lig'de 100. maçına çıkacak. 22 yaşındaki savunmacı genç yaşına rağmen İzmir temsilcisinde "Dalya" diyecek olmanın heyecanını yaşıyor. Altyapıdan yetişen ve 2015'ten bu yana A takımda oynayan Yusuf, Denizlispor maçıyla birlikte 100'ler kulübüne katılmış olacak. 
2015-16 sezonunda 22 maçta, 2016-17’de 29, 2017-18’de ise 31 müsabakada görev alan Yusuf Acer, bu sezon ise 17 karşılaşmayı geride bırakıp 99 maça ulaştı. Altınordu formasını giydiği ilk günü hiç unutmadığını vurgulayan Yusuf, "Altınordu Futbol Akademisi’nden çıkan gençler için A takımda görev almak farklı bir duygudur. Ben bunu 2015-16 sezonunda Gaziantep deplasmanında yaşadım. 100. maçıma çıkmak da bambaşka bir his olacak" diye konuştu.

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