Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya...
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...

Altınordu'da yolcular belli oldu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'da yönetim tecrübe kazanmaları için 2'nci Lig'de mücadele eden pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanacak genç futbolcuları belirledi. İzmir ekibinde Alper Kadir Durak,...

Altınordu'da yolcular belli oldu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'da yönetim tecrübe kazanmaları için 2'nci Lig'de mücadele eden pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanacak genç futbolcuları belirledi. İzmir ekibinde Alper Kadir Durak, Hamit Kulya, Yusuf Yalçın Arslan, Anıl Balakkız, Çağrı Oğuz, Rıdvan Özdemir, Enis Durak, Süleyman Güneş, Cihad Ateş, Caner Aktaş ve Arda Hilmi Şengül yeni sezonda Niğde ekibinin başarısı için ter dökecek. İzmir ekibinde, Seydi ise 250 bin Euro bonservis bedeli belirlenerek satış listesine konuldu.
Dış transferde Gazişehir Gaziantep'ten Sinan, Denizlispor'dan Atakan, Manisaspor'dan Mehmet Enes ve Bandırmaspor'dan David Deniz'le sözleşme imzalayan Kırmızı-Lacivertli takım, bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Atiker Konyasporlu orta saha  Recep Aydın'ın transferinde de sona yaklaştı. Konya ekibinde kamp kadrosuna alınmayan Recep'in Altınordu'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi. Altınordu, Bursaspor'dan ayrılan golcü Sinan Bakış ve Başakşehirli santrfor Atabey Çiçek ile de ilgileniyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325