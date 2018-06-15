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Altınordu'da yeni prensip

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Yabancı futbolcu oynatmayan Altınordu, yeni bir prensip edinerek dış transferde anlaştığı tüm oyunculara en az 2'şer yıllık sözleşme imzalatma kararı aldı.  Bundan sonra 1 yıllık anlaşmalar yapmayacaklarını...

Altınordu'da yeni prensip

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Yabancı futbolcu oynatmayan Altınordu, yeni bir prensip edinerek dış transferde anlaştığı tüm oyunculara en az 2'şer yıllık sözleşme imzalatma kararı aldı. 
Bundan sonra 1 yıllık anlaşmalar yapmayacaklarını ifade eden yöneticiler, "Kulübümüzde forma giyen futbolcular başarılı performans gösteriyorlar. Ancak 1 yıllık kontratlar nedeniyle sezon sonunda serbest kalıyorlar ve onları takımda tutmakta güçlük çekiyoruz. Bu durumun önüne geçmek için artık herkese 2 yıllık imzalar attıracağız" dedi.
Altınordu'nun bu kararı vermesinde son olarak geçen sezon 13 gol atan forvet Mirkan'ın 1 yıllık anlaşmasının sona ermesinin etkili olduğu öğrenildi. İzmir temsilcisi kontratı biten sağ kanat Murat'la da ilk etapta anlaşamamış daha sonra ise tecrübeli futbolcuyu ikna etmişti. 
Öte yandan diğer teklifleri değerlendiren Mirkan'ın yuvada kalması için kırmızı-lacivertli ekipten Murat ve Hasan gibi futbolcuların kendisini ikna etmeye çalıştığı, teknik heyetin de golcü oyuncudan merakla haber beklediği bildirildi.

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