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Altınordu'da Yasin korkuttu
TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçına hazırlanan Altınordu'da forvet Yasin Ozan'ın sakatlığı keyifleri kaçırdı. Son 2 maçta ilk 11'de şans bulan tecrübeli forvetin adalesindeki sertleşme nedeniyle...
SPOR 06.11.2019, 14:11
TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçına hazırlanan Altınordu'da forvet Yasin Ozan'ın sakatlığı keyifleri kaçırdı.
Son 2 maçta ilk 11'de şans bulan tecrübeli forvetin adalesindeki sertleşme nedeniyle bugünkü antrenmana katılmadığı belirtildi. Gurbetçi golcünün forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Kırmızı-lacivertlilerde hafif ağrıları olan orta saha oyuncusu Muhammed ve ön libero Oğulcan ise iyileşerek takımla çalışmalara başladı. İzmir ekibinde idman eksiği olan santrfor Kemal'in bu hafta kadroda yer bulması bekleniyor.
Son 2 maçta ilk 11'de şans bulan tecrübeli forvetin adalesindeki sertleşme nedeniyle bugünkü antrenmana katılmadığı belirtildi. Gurbetçi golcünün forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Kırmızı-lacivertlilerde hafif ağrıları olan orta saha oyuncusu Muhammed ve ön libero Oğulcan ise iyileşerek takımla çalışmalara başladı. İzmir ekibinde idman eksiği olan santrfor Kemal'in bu hafta kadroda yer bulması bekleniyor.
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