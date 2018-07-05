Altınordu'da üyelik dönemi

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'nun yönetimi kırmızı-lacivertli renklere gönül verenleri onore etmek amacıyla kulübün şirket statüsünde olmasına rağmen üyelik dönemini başlatıyor. Projede altın, gümüş ve bronz üyeliklere önemli avantajlar sağlanacağı açıklandı. Altın üyelik 10, gümüş üyelik 7, bronz üyelik ise 4 bin TL olarak belirlendi. Üyeler, VIP kombine biletten şampiyonluk posterinde yer alma, şampiyonluk maçına ücretsiz seyahat, imzalı forma, statta otopark alanı ve lisanslı ürünlerde yüzde 20 indirime kadar fırsatlardan yararlanabilecek.

Bu arada 2018-19 sezonu VIP tribün kombine bilet fiyatı bin TL olarak belirlendi. Altın üyelere 3 bin TL değerindeki VIP kombine ücretsiz verilecek. Tek maçlık VIP bilet 80 TL olarak açıklanırken, bir sezon boyunca geçerli normal tribün kombineleri 250 TL'den satışa çıkarılacak. Maç biletleri ise 20 TL olacak. Başkan Vekili Barış Orhunbilge, "Yedi yıldır yarattığımız sinerji, taraflı tarafsız herkeste sempati uyandırdı. Bu organizasyona katkı sağlamak isteyenler, üyelik sistemi içerisinde artık bir parçamız olup Türk gençleri için çıktığımız yolda bizimle birlikte yürüyebilirler" dedi.

DENİZLİSPOR'A ATAKAN JESTİ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Denizlispor'dan transfer ettikleri 19 yaşındaki Hüseyin Atakan Üner konusunda Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla'yla bir araya geldi. İzmir temsilcisi genç futbolcunun yetiştirme bedelini ve transfer taksitini öderken, Seyit Mehmet Özkan jest yaparak Atakan'ın bir sonraki transferinden Denizlispor'a yüzde 30 pay vermeyi taahhüt etti.

Taner Atilla, "Kendilerine bu güzel jestten dolayı yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. İki güzide kulübün bu şekilde ilişki içerisinde olması bana göre her şeyin üzerinde bir değerdir" dedi.