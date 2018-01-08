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Altınordu'da transfer sıkıntısı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde talip olduğu futbolcuları başka kulüplere kaptırdı. Şimdiye kadar sadece Samsunspor'dan stoper Hasan Hatipoğlu ile el sıkışın kırmızı-lacivertliler,...

Altınordu'da transfer sıkıntısı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde talip olduğu futbolcuları başka kulüplere kaptırdı. Şimdiye kadar sadece Samsunspor'dan stoper Hasan Hatipoğlu ile el sıkışın kırmızı-lacivertliler, kadrosuna katmak istediği oyuncuları ikna edemedi. İzmir ekibinin transferde liste başı yaptığı Demir Grup Sivasspor'dan orta saha oyuncusu Galip Güzel, zirve yarışı veren Çaykur Rizespor'a imza atarken. Osmanlıspor'dan kiralanması gündeme gelen gurbetçi orta saha Hasan Kılıç Denizlispor'la söz kesti.
İzmir ekibinin, yeni yıl öncesi anlaşma aşamasına geldiği Göztepeli stoper Emre Can da son anda İzmir'de kalmaktan vazgeçip Adanaspor'un yolunu tuttu. Son olarak kadrosu dağılan Samsunspor'dan gündeme gelen Çağrı'nın transferinden de yüksek maliyet nedeniyle vazgeçildi. Gazişehir Gaziantep'te forma giyen eski oyuncusu Okan Derici için beklemede olan Altınordu, talip olduğu oyuncuların başka kulüplere gitmesi üzerine alternatif isimleri gündemine alacak. Altınordu'da takviye arayışı sürüyor.
RIDVAN'IN FORMA SEVİNCİ
Altınordu'nun genç orta saha oyuncusu Rıdvan Özdemir, A takımda forma giyme hayaline kavuşmanın sevincini yaşıyor. Önceki sezon Tarsus İdmanyurdu, geçen sezon ise Karacabey Birlikspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde ilk kez 15'inci haftadaki Grandmedical Manisaspor deplasmanında şans buldu. Daha sonra Adana Demirspor ve Erzurum BŞB randevularnda 90'ar dakika sahada kalan genç oyuncu, "A takımda görev yapmak için 14 hafta bekleyip bir an bile olsun vazgeçmeden çalıştım. Her geçen gün daha iyiye gitmek için çalışıyorum. Altınordu'dan ayrı geçirdiğim günler, buranın kıymetini anlamamı da sağladı. Bu nedenle kardeşim Bilal de Altınordu'yu seçti" dedi.

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