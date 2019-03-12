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Altınordu'da terapi zamanı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -  SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenerek Play-Off yarışına tutunan Altınordu'da teknik ekip futbolcuları Eskişehirspor deplasmanına hazırlıyor. Kurmaylar, Cuma günü küme düşme hattında...

Altınordu'da terapi zamanı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - 
SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yenerek Play-Off yarışına tutunan Altınordu'da teknik ekip futbolcuları Eskişehirspor deplasmanına hazırlıyor. Kurmaylar, Cuma günü küme düşme hattında yer alan Eskişehirspor'a konuk olacak kırmızı-lacivertli takımın taraftar baskısından olumsuz etkilenmesini istemiyor. Rakip taraftar baskısının yoğun olduğu Denizlispor ve Adana Demirspor maçlarını kaybettiklerini belirten yöneticiler, "Futbolcuların soğukkanlı oynaması için teknik ekip gerekli çalışmaları yapıyor" diye konuştu.
Eskişehirspor'un durumunun kritik olduğunu belirten kurmaylar, "Taraftar baskısı takımı olumsuz etkiliyor. Eskişehir'de de zorlu bir atmosfere çıkacağız. Eskişehirspor için müthiş bri seyirci desteği olacak. Oyuncularımız sadece saha içine odaklanmalı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve ekibi futbolculara sakin olmaları konusunda öğütlerde bulunuyor. Geçen sezon Eskişehir'i yine seyirci baskısı olan bir ortamda yenmiştik. Hedefimiz yine galibiyet olacak" dedi.
zmir temsilcisinde kırmızı kart cezalısı sol bek Yusuf Acer ve sağ kanat Sefa forma giyemeyecek.
BATUR'DAN ZİYARET
Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, Altınordu'yu ziyaret etti. Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri’nde Batur'u Başkan Seyit Mehmet Özkan, çocuklara birlikte karşıladı. Tesis turunda senceball oynayıp, tarihi kupaların bulunduğu müzeyi gezen ve futboldaki ustalığını Passence'deki isabetli vuruşlarıyla gösteren Batur, minik futbolcularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Özkan'ın Türk futbolu adına inanılmaz işler yaptığını belirten Batur, "Altınordu öz kaynak sistemi daha da gelişerek, ülkemiz futboluna Avrupa’da önemli bir kulvar açacak" dedi.
Özkan, ziyaretin sonunda Abdül Batur’a kulüp logolarının olduğu özel çerçeve, senseball ve incir hediye etti.

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