Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Altınordu'da Sinan tamam

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Altınordu iç transferde ön libero Berkay'ın ardından stoper Sinan Osmanoğlu ile de yeniden anlaştı.  Kırmızı-lacivertliler sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı...

Altınordu'da Sinan tamam

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Altınordu iç transferde ön libero Berkay'ın ardından stoper Sinan Osmanoğlu ile de yeniden anlaştı. 
Kırmızı-lacivertliler sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı ile 2 yıllık mukavele yeniledi. Yuvada kaldığı için mutlu olduğunu dile getiren Sinan, "Ailemle birlikte İzmir'de olmaktan son derece mutluyuz. Yeni baba oldum. Altınordu'da yıllarca forma giydim. Tanıdığım bir camiadayım. Burada forma giymekten son derece keyif alıyorum" dedi.
Sinan, "Altınordu'da aile ortamı var. Yeni sezonda kulübümle birlikte Süper Lig'e yükselmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Takımın kaptanlarından biri olan Sinan, Altınordu formasıyla 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de iki kez şampiyonluk yaşadı. Üst üste 5 sezon İzmir ekibinde oynadıktan sonra 1 yıl Gazişehir Gaziantep'te top koşturan 29 yaşındaki defans oyuncusu geçen sezon İzmir'e geri döndü. Sinan, geçen sezon 27 maçta görev alıp, 1 kez de rakip fileleri sarstı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328