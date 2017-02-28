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Altınordu'da Seydi sınıfı geçti

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde deplasmanda lider Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Altınordu'da bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giyen genç stoper Seydi Kayasoy, performansıyla geçer not aldı. Sezonun ilk yarısında U21 takımında görev...

Altınordu'da Seydi sınıfı geçti
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde deplasmanda lider Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilen Altınordu'da bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giyen genç stoper Seydi Kayasoy, performansıyla geçer not aldı.
Sezonun ilk yarısında U21 takımında görev alan, ikinci devrede ise A takımda şans bulmaya başlayan 19 yaşındaki savunmacı deplasmanda Eskişehirspor, deplasmanda Giresunspor ve Göztepe randevularında oyuna sonradan girmişti. Deneyimli stoper Yusuf Abdioğlu'nun sakatlığında 11'de oynayan Seydi, 90 dakika sahada kalarak görevini yerine getirdi.
Altınordu'nun sezon başında A takımda forma giyme ihtimali düşük görülen stoper Seydi, ayağına gelen fırsatı iyi değerlendirdi. Kırmızı lacivertlilerde sezon başında transfer edilen stoper Ozan, devre arasında takımdan gönderildi. Altyapı patentli diğer defans oyuncuları Recep ve Yusuf Yalçın da sakat olunca Yusuf Abdioğlu'nun sakatlığında şans Seydi'nin yüzüne güldü. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, genç savunmacının eksikleri olmasına rağmen soğukkanlı ve hırslı futboluyla sınavı geçtiğini söyledi.

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