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Altınordu'da Serdar belirsiz

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()- SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu'da forvet Serdar Deliktaş'ın takımdaki geleceğinin belirsiz olduğu öğrenildi. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 14 maçta kadroda yer almayan tecrübeli santrfor,...

Altınordu'da Serdar belirsiz

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()-

SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu'da forvet Serdar Deliktaş'ın takımdaki geleceğinin belirsiz olduğu öğrenildi. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 14 maçta kadroda yer almayan tecrübeli santrfor, büyük umutlarla transfer edildiği İzmir ekibinde 2'si penaltıdan olmak üzere toplam 6 gol atarak beklentilerin gerisinde kaldı. 
Stoper Hasan'la birlikte takımın maliyeti en yüksek iki oyuncusundan biri olan Serdar'ın sözleşmesi devam etmesine rağmen kırmızı-lacivertli ekipten ayrılabileceği öğrenildi. Yönetim yeni sezon öncesi deneyimli oyuncuyla masaya oturarak son kararını verecek. Serdar Deliktaş, sol ayağındaki ağrılar nedeniyle sezonun son 7 haftasında forma giyemedi ve Play-Off'u son anda kaçıran takımına katkı sağlayamadı.

(FOTOĞRAFLI)

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