Altınordu'da rota Muhammet

Araklıspor'da futbola başlayan Muhammet, 2010'da Trabzonspor'un altyapısına transfer oldu. Ardından 1461 Trabzon'a giden golcü futbolcu, 2015'te Trabzonspor'da profesyonelliğe adım attı. Karadeniz ekibinde 7 Süper Lig maçına çıkıp 1 de gol atan Muhammet bu sezon başında Şanlıurfaspor'a verildi. İlk yarıda TFF 1'inci Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 karşılaşmada görev yapan genç oyuncu 2 kez gol sevinci yaşarı. Kırmızı lacivertlilerin Bandırmaspor'lu forvet Atabey'le de temasları sürüyor. FOTOĞRAFLI
Araklıspor'da futbola başlayan Muhammet, 2010'da Trabzonspor'un altyapısına transfer oldu. Ardından 1461 Trabzon'a giden golcü futbolcu, 2015'te Trabzonspor'da profesyonelliğe adım attı. Karadeniz ekibinde 7 Süper Lig maçına çıkıp 1 de gol atan Muhammet bu sezon başında Şanlıurfaspor'a verildi. İlk yarıda TFF 1'inci Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 karşılaşmada görev yapan genç oyuncu 2 kez gol sevinci yaşarı. Kırmızı lacivertlilerin Bandırmaspor'lu forvet Atabey'le de temasları sürüyor. FOTOĞRAFLI