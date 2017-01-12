Altınordu'da rota Muhammet

TRANSFER döneminde 8 futbolcusuyla yollarını ayırmasına rağmen henüz takviye yapmayan TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Trabzonspor'un genç oyuncusu Muhammet Beşir'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Sezonun ilk yarısında Şanlıurfaspor'da kiralık oynayan ancak yeşil sarılılarla yola devam etmeyen 20 yaşındaki futbolcu Muhammet'in sezon sonuna kadar kiralanmak istediği belirtildi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporuyla harekete geçen kurmayların Trabzonspor ile büyük ölçüde anlaştığı vurgulandı.

Araklıspor'da futbola başlayan Muhammet, 2010'da Trabzonspor'un altyapısına transfer oldu. Ardından 1461 Trabzon'a giden golcü futbolcu, 2015'te Trabzonspor'da profesyonelliğe adım attı. Karadeniz ekibinde 7 Süper Lig maçına çıkıp 1 de gol atan Muhammet bu sezon başında Şanlıurfaspor'a verildi. İlk yarıda TFF 1'inci Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 karşılaşmada görev yapan genç oyuncu 2 kez gol sevinci yaşarı. Kırmızı lacivertlilerin Bandırmaspor'lu forvet Atabey'le de temasları sürüyor. FOTOĞRAFLI