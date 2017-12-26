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Altınordu'da rota Galip

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 20 puanla 12. sırada tamamlayan Altınordu'da transfer çalışmaları başladı. Ara transfer döneminde 4 takviye yapmayı planlayan İzmir ekibinin, Süper Lig temsilcisi Demir Grup Sivasspor'dan...

Altınordu'da rota Galip

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 20 puanla 12. sırada tamamlayan Altınordu'da transfer çalışmaları başladı. Ara transfer döneminde 4 takviye yapmayı planlayan İzmir ekibinin, Süper Lig temsilcisi Demir Grup Sivasspor'dan ön libero Galip Güzel'i listesine aldığı öğrenildi.
Yönetim, Sivasspor'da sezonun ilk yarısında ligde sadece 5 karşılaşmada 154 dakika şansı bulan 30 yaşındaki futbolcu için nabız yoklamaya başladı. Galip'le Çaykur Rizespor'un da ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.
Galatasaray altyapısından yetişen Galip, son 3 sezonda Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor ve Sivasspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Ottocool Karagümrük'te profesyonel olan tecrübeli krampon ayrıca Türk Telekomspor, 1461 Trabzon, Bandırmaspor ve Bugsaşspor'da da top koşturdu. Süper Lig'de 10 maçta görev alan, 1. Lig'de 116 randevuda 23 kez rakip fileleri sarsan Galip, 2. Lig'de 135 müsabakada 26 gol kaydederken, 3. Lig'de 31 maçta 4 gol attı.
94. YIL GURURU
İZMİR'in Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu'nun 94. kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Salih Mertan, Altınordu FK Başkan Vekili Barış Orhunbilge, İZVAK Başkanı Ali Erten, A takımdan Barış, Kerim Alıcı ve Fatih, milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, U11 oyuncuları ve taraftarlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından kulübün eski basketbolcularından Erdoğan Çengel anısına körfeze karanfil bıraktı. 

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