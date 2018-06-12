Altınordu'da Recep tamam

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - ALTINORDU dış tranferde Gazişehir'den eski stoperi Sinan ve Denizlispor'dan genç orta saha oyuncusu Hüseyin Atakan'ın ardından Atiker Konyaspor'dan orta saha oyuncusu Recep Aydın'la prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı-lacivertliler son 2 sezonda kiralık olarak Giresunspor'da top koşturan Recep'in kulübüyle de temaslara başladı. İzmir temsilcisi 28 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle alamazsa kiralama yoluna gidecek. Tecrübeli kramponun Altınordu'yla her konuda anlaştığı ifade edildi.

Çanakkale Barbarosspor'da futbola başlayan Recep Aydın, Atiker Konyaspor'da profesyonel oldu. İstanbulspor, İnegölspor ve Kardemir Karabükspor kulüplerinde kiralık görev alan orta saha oyuncusunun Konya ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Giresunspor formasıyla 23 maçta 2 gol atan Recep, kariyerinde Süper Lig'de 45 müsabakada 5 gol kaydederken, 1'inci Lig'de 150 karşılaşmada 20 kez rakip fileleri sarstı. Altınordu, iç transferde ise Berkay ve Murat'la el sıkışmıştı.

MARMARİS'TE FUTBOL ŞÖLENİ

Altınordu Marmaris Futbol Okulu, başta Salih Uçan olmak üzere Marmaris'te yetişen futbolcuları minik öğrencilerle buluşturdu. Erkan Işıksal Sosyal Tesisleri’nde organize edilen şenliğe Afjet Afyonspor'dan Aykut Uluç, Karşıyaka'dan Onur Kıntaş, Konya Anadolu Selçukspor'dan Alper Kalemci, Muğlaspor'dan Onur Uğlu, Fethiyespor'dan Anıl Arıcıoğlu ve Konyaspor'dan Volkan Fındıklı katıldı. Marmaris'te eğitim gören 255 öğrenci, 3 takım halinde 7 futbolcuya karşı gösteri maçı yapınca ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı. Çocuklar, ağabeylerini 2-1 yenerken Salih Uçan’ın şık golleri ise tribünleri dolduran velilerden büyük alkış aldı.

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