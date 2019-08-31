Altınordu'da Ravil gururu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir'in Ümit Milli Takım'a davet edilmesi büyük sevinç yarattı.Ümit Milli Takım'ın 6 Eylül tarihinde Kocaeli'de İngiltere ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna çağrılan Ravil, 20-21 yaş ortalamasına sahip takıma girerek adeta uzun atladı. Kazakistan doğumlu olan genç savunmacı, geçen sene Türk vatandaşlığına geçti. Bu sezon Altınordu ile profesyonel sözleşme imzalayan Ravil, ligde Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarında 90 dakika sahada kaldı. Ümit Milli kafilenin en genç ismi olan Ravil, U15 ve U16'da ay-yıldızlılarla toplam 16 maça çıktı.