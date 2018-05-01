Altınordu'da Play-Off seferberliği

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de cumartesi günü evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la Play-Off'a kalma maçına çıkacak Altınordu'da yönetim, tribünlerin dolması için seferberlik başlattı. Bornova Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak sezonun en kritik karşılaşmasında İzmir ekibi saha ve seyirci avantajını en iyi şekillde kullanmak istiyor. Müsabakanın bilet fiyatlarını 15 TL'den 5 TL'ye düşürerek numaralı tribünü doldurmayı planlayan kırmızı-lacivertliler, maraton tribününe ise yaklaşık 2 bin 500 spor okulu öğrencisini oturtacak. Altınordu yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nden stadyuma ring servisler kaldırılması için de talepte bulunacak.

Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge, tüm İzmirli futbolseverleri destek için tribüne davet ederek, "Tamamı yerli oyunculardan oluşan takımımızın bu önemli maçında tribün gücünü arkamızda hissetmek istiyoruz. Sloganımız, 'Maça yanında bir kişi getir'. Daha önce iki kez kıl payı kaçırdığımız Play-Off'a bu defa kalmayı hedefliyoruz. Göztepe, Süper Lig'e çok yakıştı. İki İzmir kulübünün Süper Lig'de yer alması kente büyük katkı sağlar. Altınordu'yu mutlaka Süper Lig'e itmemiz lazım. Tüm İzmirlilerin, Süper Lig'in arifesinde yer alan ekibimize destek vereceğine inancımız tam" diye konuştu.

GÖKHAN KARADENİZ CEZALI

ERZURUMSPOR'un gol yollarındaki en önemli oyuncularından biri olan Gökhan Karadeniz, sarı kart cezalısı olması nedeniyle eski takımı Altınordu'ya karşı forma giyemeyecek. Takımının geçen hafta Tetiş Yapı Elazığspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada cezalı duruma düşen Gökhan bu kez kadroda yer almayacak. İzmir ekibinin 2013-14'te 2. Lig'de yaşadığı şampiyonlukta attığı 27 golle önemli pay sahibi olan, ardından Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olan tecrübeli futbolcunun bu sezon 7 golü bulunuyor. Erzurum'un kadrosunda Mert Nobre, Burhan Eşer, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Abdülkadir Özdemir gibi Süper Lig patentli isimler var.