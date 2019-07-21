Altınordu'da parola sistem

İZMİR, ()

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kırmızı-lacivertli ekibin en büyük gücünün sistem olduğunu söyledi. Son yedi sezonda iki şampiyonluk yaşayıp dört kez Play-Off iddiasını son maça kadar taşıyan Altınordu’nun önemli bir iş başardığını vurgulayan Eroğlu, "Eğer bir sisteminiz ve planınız yoksa şampiyonluğu bir gün yaşarsınız. Oysa sistem her şeyin anahtarıdır" diye konuştu.

Altınordu’nun yetiştirici ve yarışmacı kimliğini birlikte taşıdığının altını çizen Hüseyin Eroğlu, "Geleceği inşa etmek, bir projedir ve felsefe gerektirir. Yedi yıldır, daha önce kimsenin yürümediği bir yolda yürüyoruz. Bir yandan başarıya odaklanırken, diğer yandan kulübümüzün misyonu doğrultusunda oyuncu gelişimini sağlıyoruz. Geriye dönüp baktığınızda bir dönem Altınordu forması giyen oyuncuların bir çoğunun kariyer gelişimlerinin yükseldiğini görebilirsiniz" dedi.

Başarıdaki bir diğer anahtarın istikrar olduğunu kaydeden teknik patron Eroğlu, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile 12 yıldır birlikteyiz. Bunun son yedi yılını Altınordu’da ve bu toprakların çocukları için geçirdik. İstikrar, bir projenin hayata geçmesindeki en önemli faktörlerden biri" şeklinde konuştu. Eroğlu, Altınordu’nun bu sezonki karosunda altyapı patentli 14 oyuncunun yer alacağına da dikkat çekerek "Misyonumuza tamamen uygun bu ekip gerçekten çok başarılı olacak" yorumu yaptı.

Hüseyin Eroğlu, Altınordu’nun ligin en genç ekibi olduğunu da ifade ederek, "Altınordu Futbol Akademisi, bugüne kadar Süper Lig’e Barış Alıcı, Alican Özfesli, Erce Kardeşler ve Beke Özer’i, Premier Lig’e Çağlar Söyüncü’yü, Serie A’ya Cengiz Ünder’i kazandıran bir altın madeni. Bu maden, henüz yeni yeni işleniyor. 2019-2020 sezonu ise bu madenden çıkan gençlerin sadece Türk futbolu değil, Avrupa arenasına doğru yol almaya başladığı bir dönem olacak" dedi.

Ravil Tagir, Burak İnce, Atalay Yıldırım, Mertcan Dağlı, Egehan Gök ve Onur Taha Takır’ın planlı bir şekilde A takım seviyesine yükseltildiğini de belirten Eroğlu, "Yaşı 16 olsa da bir oyuncu sahada her şeyini vererek sistemin en önemli parçası olabilir. Bu sezon, herkes bunun nasıl gerçekleştiğini görecek. Altınordu A takımı, altyapıdan hazırlayıcı takımımız Niğde Anadolu FK’ya kadar uzanan geniş bir sistemin ürünü. Her an herkes arma için hazır olmalı" diye konuştu.

"Biz biriz ve bütünüz" diyen Eroğlu, "Tek hedefimiz Altınordu armasını her gün daha yukarıya taşımak. Bu sistem, sadece idari ve teknik kadro ile futbolculardan oluşmuyor. Aşçımız, malzemecimiz, masörümüz muhasebeci ve tesis çalışanlarımız, herkes ama herkes bu sistemin bir parçası. Üzüm salkımı gibi hareket ediyor ve gerçek başarıya doğru, onurlu bir geçmişten görkemli bir geleceğe doğru adım adım ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

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