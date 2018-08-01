 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

Altınordu'da Özkan'ın planı tutmadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın yıllar önce dile getirdiği tamamı altyapı patentli futbolculardan oluşan bir takımla mücadele etme hayali gerçeğe dönüşmedi.  İzmir kulübünün 2012'de şirketleşmesiyle...

Altınordu'da Özkan'ın planı tutmadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın yıllar önce dile getirdiği tamamı altyapı patentli futbolculardan oluşan bir takımla mücadele etme hayali gerçeğe dönüşmedi. 
İzmir kulübünün 2012'de şirketleşmesiyle futbolun patronu olan Seyit Mehmet Özkan, 3'üncüve 2'nci Lig'de üst üste yaşanan iki şampiyonluk sonrası 2014 yılında iddialı açıklamalarda bulundu. Özkan ilk etapta, "2017-18 sezonundan itibaren profesyonel dış transfer yapmayacağız" derken, daha sonra "2018-19 sezonunda tamamı evlatlarımızdan kurulu bir A takımla oynayacağız" ifadelerini kullandı. Ancak Özkan'ın bu planı hayata geçmedi.
Altınordu yeni sezon öncesi şimdiye kadar dış transferde 8 futbolcuyla anlaştı. Kırmızı-lacivertliler en az 3 takviye daha yapmayı planlıyor. Altyapıdan yetişen gençlerin büyük bölümü ise deneyim kazanmaları için pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralık olarak gönderildi. Yabancı futbolcu oynatmama felsefesinden ödün vermeyen Şeytan, altyapı oyuncularıyla Süper Lig'e çıkma konusunda geri adım attı. Daha önce Süper Lig hedefini 2020 yılı olarak belirleyen Başkan Özkan, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun isteği üzerine güçlü bir kadro kurup yeni sezonda şampiyonluk için oynayacaklarını dile getirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar