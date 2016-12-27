Altınordu'da Özkan'dan geri adım

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Altınordu'nun sezonun 3'üncü haftasında 1-1 sona eren Bandırmaspor maçından sonra transfer edilen oyuncularıyla ilişkisinii keseceğini açıklayan Başkan Seyit Mehmet Özkan, geri adım attı.

Başkan Özkan'ın maçtan sonra, "Benim sizinle işim bitti. 2016'nın son maçına kadar bu formayı giyin, ama adam gibi giyin ve ara transferde hepiniz gidin. 2017'de bizi altyapıdaki evlatlarımızla baş başa bırakın" açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Göksu, Ozan ve Muhammed'in ardından Üstün, Emre, Kenan ve Umut'la yollarını ayırma kararı alan kırmızı laciverti takımda toplam 7 futbolcu gönderildi. Altyapı patentli olmayan 10 isim ise kadroda kaldı.

Altınordu'da başka takımlardan transfer edilen Erdoğan, Arif, Sinan, Yusuf Abdioğlu, Serkan, Uğur, Abdülkadir, Sertaç, Murat ve Erce'nin forma giymeye devam edeceği bildirildi. Başkan Özkan'ı tamamı altyapıdan yetişen futbolcularla yola devam etme kararından vazgeçiren teknik heyetin 3 transfer yapmayı planladığı açıklandı.

A takım kadrosunda altyapı patentli Berke, Kerim, Yusuf Acer, Yusuf Yalçın, Barış, Berk ve Fatih'i bulunduran Şeytan'da kadroya 4 genç daha ekleneceği ve ligin ikinci yarısındaki her maçta ilk 11'de 4 gencin forma giyeceği dile getirildi.

EROĞLU: "1 YIL ERTELEDİK"

Teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kadronun tamamen altyapıdan oluşan futbolculardan kurulacağı aşaması konusunda da şunları söyledi:

"Altyapıdan yetişen futbolcular, 2012'de Bucaspor'dan Altınordu'ya geçiş sürecinde 1 yıl futboldan uzak kaldı. 2006'da sayın başkanımızla yola çıkarken 10'uncu yılda tamamına yakını kendi oyuncularımızdan kurulu bir A takıma sahip olmanın planlarını yapmıştık. Ancak geçiş sürecinde kaybolan 1 yıl, bu hedefin 1 sezon ertelenmesine sebep oldu. Yine de yüzde 50-50 gibi bir oranla 2016-17 sezonunun ikinci yarısına giriş yapmış olacağız. Play off'u değil, ilk 2'yi hedefleyen bir takım için planlamamızı tamamladık."