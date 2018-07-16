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Altınordu'da Özgür Can olmadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefi koyan Altınordu, golcü transferi konusunda bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Golcü Mirkan Aydın'ın takımdan ayrılmasının ardından gündemine...

Altınordu'da Özgür Can olmadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefi koyan Altınordu, golcü transferi konusunda bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Golcü Mirkan Aydın'ın takımdan ayrılmasının ardından gündemine aldığı Denizlispor'dan usta forvet Mehmet Akyüz ve Bursaspor'dan gurbetçi santrfor Sinan Bakış'la anlaşma sağlayamayan İzmir ekibi, Gazişehir Gaziantep'ten kadrosuna katmayı planladığı golcü Özgür Can Özcan transferini de gerçekleştiremdi. 
Adana Demirspor'un Özgür Can'a yüksek bir ücret teklif etmesine üzerine İzmir temsilcisi golcü oyuncunun transferinden umudunu kesti. Dış transferde forvet olarak sadece gurbetçi Viktoria Köln'den Kemal Rüzgar'la anlaşan Altınordu, Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in genç forveti Atabey Çiçek'i kiralamak istiyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yeniden temasa geçerek Atabey'in transferini bitirmeye çalışacak.

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