Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler
Dış piyasalardaki gelişmelerle dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde
Dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde

Altınordu'da Ozan sözleşmesini uzattı

TÜRKİYE 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu, son 3 sezonda Aydınspor 1923 ve Manisaspor'a kiraladığı Ozan Sol'un sözleşmesini 2018'e kadar uzatarak genç futbolcuyu defterden silmediğini gösterdi. 2012-13 sezonunda Muğlaspor'dan transfer...

Altınordu'da Ozan sözleşmesini uzattı
TÜRKİYE 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu, son 3 sezonda Aydınspor 1923 ve Manisaspor'a kiraladığı Ozan Sol'un sözleşmesini 2018'e kadar uzatarak genç futbolcuyu defterden silmediğini gösterdi.
2012-13 sezonunda Muğlaspor'dan transfer edilerek profesyonel sözleşme imzalanan Ozan, kırmızı lacivertli formayla 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de üst üste 2 şampiyonluk yaşadıktan sonra Altınordu'nun 1'inci Lig'de yer aldığı 2014-15'in devre arasında deneyim kazanması için Aydınspor 1923'e kiralandı. Geçen sezon Manisaspor'a gönderilen Ozan, siyah beyazlı takımda 2'nci Lig'de de kupa kaldırdı.
Bu sezon başında Altınordu'dan ayrılmak isteyen ancak bonservisini alamayan 23 yaşındaki futbolcu tekrar kiralık olarak Manisa'nın yolunu tuttu. 2012'de geldiği Altınordu'ya ilk etapta 3 yıllık imza atan, 2015'te mukavelesini 2 yıl uzatan Ozan, bu sezon devre arasında yine nikah tazeleyerek 1 yıl daha "Altınordu" dedi. Ozan, kırmızı lacivertli formayla 3'üncü Lig'de 19, 2'nci Lig'de de 6 gol kaydetti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.