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Altınordu'da öncelik golcüde

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde ikinci yarı öncesi 7 futbolcusuyla vedalaşan Altınordu, ara transfer döneminde önceliği golcü transferine verecek. Kırmızı lacivertlilerde santrforlar Göksu ve Üstün'le yolların ayrılmasının ardından...

Altınordu'da öncelik golcüde
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde ikinci yarı öncesi 7 futbolcusuyla vedalaşan Altınordu, ara transfer döneminde önceliği golcü transferine verecek.
Kırmızı lacivertlilerde santrforlar Göksu ve Üstün'le yolların ayrılmasının ardından kadroda forvet olarak sadece altyapıdan yetişen Fatih Aktay kaldı. Teknik heyetin gurbetçi genç bir golcüyü kadroya dahil etmek için kolları sıvadığı öğrenildi. Futbolcunun ailesinden onay alması halinde Türkiye'ye geleceği ifade edildi. Altınordu, orta sahaya ve kanada da birer takviye yapacak.
Öte yandan Genel Kaptan Sedat Gündoğdu ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yardımcılarıyla birlikte İngiltere'ye gitti. Teknik heyetin, Manchester City ve Tottenham kulüplerinin antrenman sistemlerini inceleyeceği, ayrıca Premier Lig'de 2 maçı takip edeceği öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl Alman futbolunu mercek altına alan Altınordu, 31 Aralık'ta İzmir'e dönecek. Altınordu, devre arası hazırlıklarını 2-8 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacak.

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