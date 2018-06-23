Altınordu'da Okan zora girdi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeniden renklerine bağlamak istediği Gazişehir Gaziantepli Okan Derici'nin transferinde çıkmaza girdi.

İzmir ekibinde 2016-17 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak görev alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun büyük ihtimalle sözleşmesinin sürdüğü kulübüyle yola devam edeceği öğrenildi. Geçen sezon yüksek maliyeti nedeniyle Altınordu'ya dönemeyen Okan'ı bu kez teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak bırakmak istemedi.

Gazişehir'in yeni teknik patronu Yalçın Koşukavak öğrencisiyle yaptığı görüşmede, "Benim sana ihtiyacım var" diyerek oyuncudan kalmasını istedi. Bu görüşme sonrası Okan transferi zora girerken, kırmızı-lacivertliler de Kerim Avcı'ya alternatif olacak yeni bir isim arayışına girdi.

Öte yandan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yeni sezonda TFF 2'nci Lig'de mücadele eden pilot takım Niğdespor'a kiralanacak genç futbolcuları belirlerken, yönetimin de ilerleyen günlerde bu isimleri açıklayacağı öğrenildi.

