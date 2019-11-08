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Altınordu'da Okan suskun kaldı
TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçına odaklanan ateş hattındaki Altınordu'da, orta saha oyuncusu Okan Derici, ilk 10 haftada sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Sakatlığı nedeniyle...
SPOR 08.11.2019, 11:33
TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçına odaklanan ateş hattındaki Altınordu'da, orta saha oyuncusu Okan Derici, ilk 10 haftada sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Sakatlığı nedeniyle 4 maçı kaçırıp 6 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu henüz gol atma başarısı gösteremeyerek eski günlerini arattı.
Kurmaylar teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olan Okan'dan skora katkı sağlamasını bekliyor. 2016-17'de yarım sezon oynadığı Altınordu'ya geçen sezon devre arasında dönen Okan, 18'inci haftada İzmir'de 1-0'lık zaferle sonuçlanan Balıkesirspor maçında 71'inci dakikada oyuna girip, 88'inci dakikada frikikten rakip fileleri sarsmıştı. Okan'ın Altınordu formasıyla toplam 9 golü bulunuyor.
Kurmaylar teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olan Okan'dan skora katkı sağlamasını bekliyor. 2016-17'de yarım sezon oynadığı Altınordu'ya geçen sezon devre arasında dönen Okan, 18'inci haftada İzmir'de 1-0'lık zaferle sonuçlanan Balıkesirspor maçında 71'inci dakikada oyuna girip, 88'inci dakikada frikikten rakip fileleri sarsmıştı. Okan'ın Altınordu formasıyla toplam 9 golü bulunuyor.
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