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Altınordu'da nostalji rüzgarı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde pazartesi günü zirve takipçisi Sivasspor'u konuk edecek Altınordu'ya eski futbolcularından moral ziyareti geldi. Altınordu'nun 1970-71 sezonunda Sivas ekibiyle oynadığı müsabakalarda forma giyen Hikmet Orhunbilge,...

Altınordu'da nostalji rüzgarı
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde pazartesi günü zirve takipçisi Sivasspor'u konuk edecek Altınordu'ya eski futbolcularından moral ziyareti geldi.
Altınordu'nun 1970-71 sezonunda Sivas ekibiyle oynadığı müsabakalarda forma giyen Hikmet Orhunbilge, Mustafa Güngören ve Engin Aksoylar, antrenman sonrası futbolcularla unutulmaz anılarını paylaştı. 47 yıl önce oynanan maçın Türk futbol tarihine geçtiğini belirten efsane kramponlar, şöyle dediler:
"Alsancak Stadı'ndaki karşılaşmada Engin Aksoylar'ın golünde ağlar yırtılmıştı. Tribünden atılan bir şişe yardımcı hakeme isabet edince karşılaşma tatil edildi. Tehir maçını bu kez 4-1 kazandık. Engin Aksoylar o karşılaşmada da yine attığı golle ağları delip tarihe geçti."
Unutulmaz randevunun kahramanı Engin Aksoylar, Sivasspor müsabakalarının bu açıdan kendisinde özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak futbolculara, "O dönemde eşine rastlanmayacak iki karşılaşma oynandı. Altınordu'da hayatım boyunca unutamayacağım anılar biriktirdim. Bu kulübün kıymetini bilin" nasihati verdi. Hikmet Orhunbilge ve 4-1'lik tehir maçında penaltıdan bir gol kaydeden eski kaleci Mustafa Güngören de anılarını aktararak kırmızı lacivertli ekibe moral verdi.
Öte yandan Altınordu'da Sivasspor karşılaşması öncesi sakatlıkları süren stoper Yusuf Abdioğlu, Recep ve Berke fizyoterapist eşliğinde idman yaparken, Oğulcan salonda çalıştı.

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