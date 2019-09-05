TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk 3 haftasında galibiyetle tanışamayan Altınordu'da, Muhammed Mert şoku yaşanıyor. Orta sahanın başarılı ismi antrenmanda sağ üst adalesinden sakatlandı. Tedavisine başlanan gurbetçi futbolcunun sahalardan 2 hafta uzak kalacağı bildirildi. Muhammed, bu sezon ligin ilk 2 maçında 11'de forma giyerek 90 dakikada sahada kaldı. Diğer taraftan, Altınordu'nun pilot takımı Niğde Anadolu FK'nın kırmızı-lacivertlilerin organizasyonuyla ilk kez düzenlediği Niğde U12 Cup'a Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Sivasspor, Malatyaspor, Konyaspor, Gazişehir Gaziantep FK, Altınordu, Adana Demirspor, Osmanlıspor ve Niğde Anadolu'nun 12 yaş altı takımlarının yanı sıra ünlü teknik direktörler Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay ve Ertuğrul Sağlam da katıldı.