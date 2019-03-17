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Altınordu'da Kerim gönül aldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'u 4-2 yenerek adını tekrar Play-Off hattına yazdıran Altınordu'da sağ bek Kerim Alıcı, bu müsabakada yaptığı hata sonrası skora katkı sağlayarak gönül aldı....

Altınordu'da Kerim gönül aldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'u 4-2 yenerek adını tekrar Play-Off hattına yazdıran Altınordu'da sağ bek Kerim Alıcı, bu müsabakada yaptığı hata sonrası skora katkı sağlayarak gönül aldı. İzmir ekibinin 20. dakikada yediği ilk golde kaleci Erce'ye geri pas atmak isterken topu Sissokko ile buluşturan Kerim, takımının geriye düşmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Genç savunmacı bu hatayı 24. dakikada buldukları ilk golde Okan'a asist yaparak telafi etti.
Altınordu, 45. dakikada Serdar'la 67. dakikada ise Atakan'la 3-1 üstünlük kurarken, 70. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Kerim, 4. golün altına imzasını atarak galibiyeti sigortaladı. İç sahada 3-2 kazandıkları Birevim Elazığspor ve 2-1 galip geldikleri Altay maçlarının ardından Eskişehir filelerini de sarsan 21 yaşındaki defans oyuncusu toplam gol sayısını 3'e çıkardı. Altınordulu milli futbolcu Kerim'in ismi transfer dönemlerinde Süper Lig kulüpleriyle anılmıştı.

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