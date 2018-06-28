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Altınordu'da Kemal'den 2 yıllık imza

İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de Altınordu, anlaşmaya vardığı gurbetçi forvet Kemal Rüzgar'a 2 yıllık sözleşme imzalattı. Almanya 4. Lig takımlarından Viktoria Köln'de oynayan, Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Osnabrück ve Viktoria...

Altınordu'da Kemal'den 2 yıllık imza

İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de Altınordu, anlaşmaya vardığı gurbetçi forvet Kemal Rüzgar'a 2 yıllık sözleşme imzalattı.
Almanya 4. Lig takımlarından Viktoria Köln'de oynayan, Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Osnabrück ve Viktoria Köln formalarını giyen 23 yaşındaki oyuncu, Altınordu'ya geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Altınordu Almanya Sorumlusu Yasin Özçelik ile daha önce ön görüşme yapmıştık. Burada olduğum için mutluyum. Forvet olarak gol atmak istiyorum ama daha önemlisi takımımıza faydalı ve başarılı olmak amacındayım. Takıma hemen adapte olacağımı düşünüyorum" dedi.
Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ise Kemal'in teknik heyetin yakında takip ettiği bir futbolcu olduğunu belirterek, "Altı yaşından bu yana Almanya altyapısında olan bir futbolcu. Güçlü yapısıyla takımımıza katkı sağlayarak fark yaratacağına inanıyorum" diye konuştu.

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