Altınordu'da kabus bitecek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () -

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste Afjet Afyonspor (D) ve Altay'ı yenerek 51 puanla 7'nci sıraya yükselen ve Play-Off barajıyla arasındaki puan farkını 1'e indiren Altınordu, son 4 sezonda 3 kez kıl payı kaçırdığı ilk 6 hedefine bu defa ulaşmak istiyor. Son 2 sezonda averajla, 2014-15 sezonunda ise 1 puanla Play-Off biletini rakiplerine kaptırarak kabus yaşayan İzmir temsilcisi, bu kez son düzlükte gülen taraf olmayı umut ediyor. Sezona Süper Lig parolasıyla başlayan kırmızı-lacivertliler, cuma günü deplasmanda Adanaspor'la karşılaştıktan sonra Boluspor ve Giresunspor (D) maçlarıyla normal sezonu noktalayacak. Altınordu tüm maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.