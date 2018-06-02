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Altınordu'da ikinci imza

İZMİR, () Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi dış transfer çalışmalarına başlayıp ilk olarak Sinan Osmanoğlu'nu yuvaya döndüren Altınordu, ikinci imzayı Denizlispor'la sözleşmesi biten 19 yaşındaki yıldız adayı Hüseyin...

Altınordu'da ikinci imza

İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi dış transfer çalışmalarına başlayıp ilk olarak Sinan Osmanoğlu'nu yuvaya döndüren Altınordu, ikinci imzayı Denizlispor'la sözleşmesi biten 19 yaşındaki yıldız adayı Hüseyin Atakan Üner'e attırdı. 
Yeşil-siyahlı kulübün altyapısında yetişen ve 16 yaşında 1'inci Lig maçına çıkan orta saha oyuncusu, Altınordu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Hüseyin Atakan, 6 kez genç milli olup geçen sezon Denizlispor'da 12 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Genç futbolcu, sözleşmesini yenilemeye yanaşmadığı için Denizlispor'da geçtiğimiz Mart ayında kadro dışı bırakılmıştı.
Milli takımlarda Altınordulu Recep Yemişci ve Ali Mert Aydın ile birlikte görev yaptığını, kırmızı-lacivertli kulübü çok iyi tanıdığını belirten genç orta saha oyuncusu, "Altınordu, ülkemizdeki genç futbolcuların Avrupa'ya açılan kapısı. Buraya geldiğim için çok mutluyum. A Milli Takım'ın değişmezleri arasına girip Avrupa'da forma giyen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi ben de büyük hedefleri olan bir oyuncuyum. Altınordu'da kariyer gelişimimi yükseltip tamamlamak ve Türk futbolunun Avrupa'daki temsilcilerinden biri olmak istiyorum" diye konuştu.

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