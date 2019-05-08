Altınordu'da herkes golcü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Play-Off hedefine odaklanan Altınordu'da şimdiye kadar 15 farklı oyuncu gol atma başarısı gösterdi. Kırmızı-lacivertlilerde sol kanat Anıl, attığı 8 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda. Anıl'ı 6 golle forvet Serdar, 5 golle sağ kanat Sefa takip ediyor. Gurbetçi orta saha oyuncusu Muhammed'in 4 golü bulunuyor.

Forvet arkası Okan, orta saha oyuncusu Alican, sol kanat Atakan ve sağ bek Kerim 3'er kez rakip fileleri sarsarken, ön libero Berkay, santrfor Enes Kubat ve forvet Kemal 2'şer gol kaydetti. Ön libero Deniz, sağ kanat Murat, stoper Sinan ve sol bek Yusuf da 1'er kez ağları havalandırmayı başardı. Ligde 32. hafta sonunda 46 golü bulunan Altınordu'nun 1 golü Afjet Afyonsporlu Emre'nin topu kendi filelerine göndermesiyle gerçekleşti.