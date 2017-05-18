Altınordu'da hedef 3 puan

TFF 1'inci Lig'de normal sezonun son haftasında girilirken, play off şansı rakiplerinin de alacağı sonuçlara bağlı olan Altınordu, ilk yarıda deplasmanda 3-0 yenildiği Eskişehirspor'u cumartesi günü İzmir'de mağlup ederek, ilk 6'ya kalamasa bile sezonu galibiyetle noktalamayı hedefliyor.

Altınordu Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, Eskişehirspor sınavına 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını belirterek, "Bize yakışan futbolu sergilemeye devam edeceğiz. Play off'a kalsak da, kalamasak da tamamı yerli oyunculardan oluşan kadromuzla iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldık. Deneyimli futbolcularımız ve gençlerimizden iyi bir harman oluşturduk" dedi. Altınordu, Eskişehirspor'la oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken rakibine hiç gol atamadı.