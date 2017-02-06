Altınordu'da hedef 3 puan

TFF 1'inci Lig'deki son 3 maçında Eskişehirspor, Giresunspor ve Göztepe'ye mağlup olan Altınordu'nun galibiyet hasreti 7 haftaya çıkarken, Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, pazar günü deplasmanda oynanacak Bandırmaspor karşılaşması öncesi, "Artık kazanma zamanı geldi" dedi. Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyen Eroğlu, "Son 3 müsabakamızı kaybettik, ancak galibiyete yakındık. Biz gol atamayınca rakipler attı" yorumu yaptı.

Ara transfer döneminde takviye edilen 3 futbolcunun takıma güç kattığını dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Göztepe derbisinde oynayan Okan hazır olarak bize geldi. İdman eksiği olan Hasan Kabze ve Beykan takımla çalışmaların dışında özel antrenmanlar yapıyor. Kadroda yer alacaklar, ancak Hasan ve Beykan'ın ilk 11'de oynayıp oynamayacağına hafta sonuna doğru karar vereceğiz. Bandırmaspor da galibiyet arayacak; ancak biz istediğimiz skoru alıp çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.