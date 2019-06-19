Altınordu'da Hasan, Samsun yolcusu
SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'da sözleşmesi sona eren stoper Hasan Hatipoğlu'nun, yeni sezon öncesi 2'nci Lig temsilcisi Samsunspor'la söz kestiği öğrenildi. Altınordu yönetimini arayan deneyimli savunmacının, "Samsunspor bana...
19 Haziran 2019 Çarşamba 12:51
SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'da sözleşmesi sona eren stoper Hasan Hatipoğlu'nun, yeni sezon öncesi 2'nci Lig temsilcisi Samsunspor'la söz kestiği öğrenildi. Altınordu yönetimini arayan deneyimli savunmacının, "Samsunspor bana yıllık 2 milyon 450 bin TL teklif etti. Anlaşmak üzereyiz" mesajı verdi. Kırmızı-lacivertliler de Hasan'a emekleri için teşekkür etti. İzmir ekibinde 1.5 sezon forma giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Hasan, 2017-18 sezonunun devre arasında Samsunspor'dan transfer edilmişti.
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