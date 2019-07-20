Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Altınordu'da gözler Kerim ve Yusuf'ta

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kaleci Erce'nin 2.5 milyon TL bonservis bedeliyle Trabzonspor'a satılmasının ardından gözler şimdi de sağ bek Kerim Alıcı ve sol bek Yusuf Acer'e çevrildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yeni sezon...

Altınordu'da gözler Kerim ve Yusuf'ta
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kaleci Erce'nin 2.5 milyon TL bonservis bedeliyle Trabzonspor'a satılmasının ardından gözler şimdi de sağ bek Kerim Alıcı ve sol bek Yusuf Acer'e çevrildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yeni sezon öncesi yuvadan uçacaklarını söylediği iki futbolcu için Süper Lig kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Kerim'le Beşiktaş ve Başakşehir'in ilgilendiği, Yusuf içinse Çaykur Rizespor'un nabız yokladığı kaydedildi. Öte yandan, Erzurum'daki ilk hazırlık maçında Akhisarspor'a 2-1 yenilen Altınordu, ikinci özel sınavında pazartesi günü pilot takım Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak. Kırmızı-lacivertliler kamptaki son provayı ise 25 Temmuz Perşembe günü Süper Lig takımı Ankaragücü ile gerçekleştirecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.