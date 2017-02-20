Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok...
Diyarbakır'da 80 kilo PETN patlayıcı yakalandı: C4'ten daha etkili
Yatak bazalarına yerleştirilen bombalar ele...
Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile...

Altınordu'da golcülere mesai

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde evinde Adana Demirspor'u 2-1 yenerek 2'de 2 yaparak play off hattıyla arasındaki puan farkını 3'e düşüren Altınordu'da galibiyeti getiren gollere imzasını atan Okan ve Beykan, takımdan 1 gün önce çalışmalara...

Altınordu'da golcülere mesai
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde evinde Adana Demirspor'u 2-1 yenerek 2'de 2 yaparak play off hattıyla arasındaki puan farkını 3'e düşüren Altınordu'da galibiyeti getiren gollere imzasını atan Okan ve Beykan, takımdan 1 gün önce çalışmalara başladı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, altyapıdan gelen oyuncular dışında tüm ekibe 2 gün izin verirken kondisyon eksiği bulunan Okan ve Beykan'a ek mesai yazdı. Ara transferde kadroya dahil edilen Okan ile Beykan'ın gol atmalarının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirten Hüseyin Eroğlu, "Bir an önce eksiklerini kapatmaları gerekiyor" dedi.
Öte yandan zirve mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor'la pazar günü deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak Şeytan'da Serkan'ın cezası sona erdi. Malatya İnönü Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle Denizlispor'u Vodafone Arena'da konuk eden Malatya temsilcisinin, Altınordu'yu da aynı statta ağırlamak istediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimiyle temasta olan Malatyalı kurmayların talebine siyah beyazlıların olumlu baktığı bildirildi. Altınordu, ligin ilk yarısında rakibini İzmir'de 1-0 mağlup etmişti.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.