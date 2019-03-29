Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...

Altınordu'da golcülerden sıkı rekabet

Onur ATIŞ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off potasında yer alan Altınordu salı günü evinde karşılaşacağı Osmanlıspor maçına iddialı hazırlanırken, golcülerin rekabeti teknik ekibi sevindirdi. Sezonun büyük bir bölümünde...

Altınordu'da golcülerden sıkı rekabet

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off potasında yer alan Altınordu salı günü evinde karşılaşacağı Osmanlıspor maçına iddialı hazırlanırken, golcülerin rekabeti teknik ekibi sevindirdi. Sezonun büyük bir bölümünde ileri uçta Serdar ve Sefa'yı kullanan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun, sakatlıklarını atlatıp çalışmalara başlayan Kemal Rüzgar ve Enes Kubat'ın takıma katılmasıyla eli güçlendi. Aylardır forma hasretini çeken Kemal ve Enes'in oldukça hırslı çalıştıkları ve her geçen gün performanslarını yukarıya çektikleri belirtildi. 
Ligin 3. haftasındaki Kardemir Karabükspor sınavında sağ diz çapraz bağları kopan Enes, önceki hafta deplasmanda oynanan Eskişehirspor maçında son 1 dakika olsa da forma giyme şansı elde etti. Göztepe ile yapılan hazırlık müsabakasında da 45 dakikada sahada kalan Enes 1 gol atmıştı. Tıpkı mevkidaşı Enes gibi çapraz bağları kopan Kemal de aylar sonra geçen hafta topla çalışmalara başladı. Serdar 18 maçta 6, Sefa 21 maçta 3, Kemal 8 maçta 2 ve Enes de 3 maçta 1 gol kaydetti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328