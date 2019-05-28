Altınordu'da gençler vitrinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan'ın altyapıdan yetişip en az 3 sezon A takım forması giyen genç oyuncuların satışına onay verdiği belirtildi. İzmir ekibinde geçen sezon Belçika ekibi Standard Liege'in kapısından dönen kaleci Erce'nin yanı sıra ismi Süper Lig ekipleriyle anılan sağ bek Kerim, sol bek Yusuf, ön libero Oğulcan ve stoper Recep'in cazip bir teklif gelmesi halinde satılabileceği ifade edildi.

Şimdiye kadar kendi yetiştirdiği Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer, Barış Alıcı ve Alican Özfesli gibi genç yetenekleri satarak kasasını dolduran kırmızı-lacivertliler, yeni sezon öncesi takımdan transferle gidecek futbolcuların yerlerini altyapıdan yetişen yeni isimlerle doldurmayı planlıyor. Gençlerin öncelikli olarak Avrupa kulüplerinde forma giymesini arzu eden Özkan, oyuncuların şans bulabilecekleri takımlara gitmesini istiyor.

