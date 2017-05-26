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Altınordu'da futbolculara teşekkür yemeği

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde play off'u averajla kaçıran Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yönetim, teknik heyet ve futbolcularıyla sezon sonu teşekkür yemeğinde buluştu. Konak'taki bir restoranda düzenlenen yemeğe, yurt dışında...

Altınordu'da futbolculara teşekkür yemeği
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde play off'u averajla kaçıran Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yönetim, teknik heyet ve futbolcularıyla sezon sonu teşekkür yemeğinde buluştu.
Konak'taki bir restoranda düzenlenen yemeğe, yurt dışında olan kaptan Hasan Kabze ile Abdülkadir dışında tüm kadro katıldı. Altınordu Kulübü Derneği Başkanı Salih Mertan, Başkan Vekili Barış Orhunbilge ve İletişim Sorumlusu Ali Ergöçmez'in de yer aldı yemekte Özkan, "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganına katkıları ve gençlere yaptıkları ağabeylik için takımın deneyimli isimleri Arif, Sinan, Yusuf Abdioğlu, Erdoğan, Serkan, Uğur ve Okan'a plaket verdi. Başkan Özkan, şöyle dedi:
"Bu sezon hem üst düzey bir yarışmacı kimlik gösterirken hem de evlatlarımıza forma verdik. İki zorlu görevi başarıyla yerine getirdiğiniz için teşekkür ederim. Altınordu bir proje kulübüdür. Uzun vadeli bir iş yapıyoruz. Artık sadece ülkemizde değil, Avrupa'da da dikkatle takip ediliyoruz. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz." 
Genç oyuncularına, "Çalışın" nasihatında bulunan Başkan Özkan, "Çalışınca formayı nasıl aldığınızı gördünüz. Bu kulüp, sizden daha büyük hizmetler bekliyor. Daha yolun başındasınız. Önünüzde uzun ve zorlu bir yol var. Kendinize güvenin, asla pes etmeyin. Kazanan siz olacaksınız" diye konuştu.

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