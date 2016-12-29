Altınordu'da forvete iki aday

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik heyetin forvet takviyesi için iki gurbetçi futbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi.Kırmızı lacivertlilerin, Almanya 3'üncü Lig ekibi Rot-Weiss Erfurt'ta forma giyen 22 yaşındaki golcü Tugay Uzan'ı transfer etmek istediği, Bursaspor'dan 22 yaşındaki santrfor Sinan Bakış'ın da listede olduğu belirtildi. Hertha Berlin ve Wolfsburg altyapısında oynadıktan sonra Bölgesel Lig'de 2013-15 sezonlarında Union Berlin formasıyla 54 maçta 27 gol kaydeden Tugay, 1.5 sezondur Rot-Weiss Erfurt'ta 38 karşılaşmada 4 gol attı. Tugay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda 2 müsabakaya çıktı.Almanya'nın Mönchengladbach kulübünde futbola başlayan Sinan ise Bonner ve Leverkusen altyapısında görev aldıktan sonra 2013'te Kayserispor'a transfer oldu.2013-14'te Süper Lig'de 6 karşılaşmada oynayan gurbetçi golcü, bir sonraki sezon sarı kırmızılı formayla 1'inci Lig'de 1 randevuda şans bulurken, kupada 4 defa ter döküp 3 gol kaydetti. Geçen sezon Kayserispor'da 22 maçta 3 kez rakip fileleri sarsan Sinan, kupada ise 9 müsabakada 5 kez gol sevinci yaşadı. Milli takım alt yaş gruplarında 15 defa ay yıldızlı formayı terleten Sinan, bu sezon Bursaspor'da ligde 7, kupada 5 kez oynayıp gol atamadı.

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